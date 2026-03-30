Indian Killed Iranian Strike: ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറാന്റെ ആക്രമണം; കുവൈത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കുവൈത്ത്: യുഎസും ഇസ്രയേലും നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയെന്നോണം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറാന്റെ ആക്രമണം. ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കുവൈത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു .
ആരാണ് മരിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. വൈദ്യുതി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇറാന്റെ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ വൈദ്യുതനിലയങ്ങൾക്കും പ്ലാന്റിനും കേടുപാടുണ്ടായതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിൽ ആക്രമണങ്ങളെ നല്ലരീതിയിൽ ചെറുക്കൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് യുഎഇ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുലർച്ചെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് തുടർച്ചയായ സ്ഫോടക ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബഹ്റൈനിൽ രാത്രികാല കടൽ യാത്രകൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ഇറാനുമായി ഉടൻ ധാരണയുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
അമേരിക്ക കരയുദ്ധത്തിന് മുതിർന്നാൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഇറാൻ സൈന്യം പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
അമേരിക്ക ഇറാന് നേരെ കരയുദ്ധത്തിന് ശ്രമിച്ചാൽ അമേരിക്കൻ സൈനികർ പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ സ്രാവുകൾക്ക് ഭക്ഷമായി മാറുമെന്ന് സൈനിക വക്താവ് ലെഫ്. കേണൽ ഇബ്രാഹിൽ സൊൽഫഘാരി വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാന് നേരെ അമേരിക്ക കരയുദ്ധത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അതിനായി ആപത്തിനായിരത്തോളം സൈനികരെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് അയക്കുന്ന ക്രൈം പരിഗണിക്കുകയാണ് എന്ന വർത്തകൾക്കിടെയാണ് ഇറാന്റെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ്.
ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ കളിപ്പാവയാണ് ഡൊണാൾക് ട്രാപ് എന്ന് പരിഹസിച്ച സൊൽഫഘാരി യുഎസ് സൈനികരെ അപകടം പിടിച്ച ചതുപ്പിലേക്കാണ് അയക്കുന്നതെന്നും അറിയിച്ചു . അമേരിക്കയുടെ ഈ ശ്രമം വെറും സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്നും സൊൽഫഘാരി വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
യുഎസ് ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ യുദ്ധം ഫെബ്രുവരി 28 നായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോഴും യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിന് ഒരു ശമനവുമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.
