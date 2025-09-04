India-Singapore Partnership: ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ ബന്ധം നയതന്ത്രത്തിലും അതീതമാകുമെന്ന് മോദി; പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം

ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ ബന്ധം നയതന്ത്രത്തിനും അതീതമാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിനിധിതല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ്ങുമായി നടത്തിയ സംയുക്ത പത്രക്കുറിപ്പിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. "ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ ബന്ധം നയതന്ത്രത്തിനും അതീതമാണ്. പൊതു താൽപ്പര്യങ്ങളാലും, സമാധാനം, പുരോഗതി, സമൃദ്ധി തുടങ്ങിയ പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാടിനാലും നയിക്കപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പങ്കാളിത്തമാണിത്" പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ നയം
ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ നയത്തിൽ സിംഗപ്പൂരിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്ന് മോദി. ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സഹകരണവും സമാധാനവും സ്ഥിരതയും സംബന്ധിച്ച ഇരുവരുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്നായതിനാൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസുമായി (ആസിയാൻ) ഇന്ത്യ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സാങ്കേതികവിദ്യ
ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ സഹകരണത്തിൻറെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായ സാങ്കേതികവിദ്യയും നവീകരണവും മോദി പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു. കൃത്രിമബുദ്ധി, ക്വാണ്ടം, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിലെ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കും. ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഇന്ന് രൂപീകരിച്ച കരാർ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്ര സഹകരണത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം തുറക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ALSO READ:ഇലോൺ മസ്കിനെ വാഴ്ത്തി ട്രംപ്
ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ ഹാക്കത്തോൺ
യുവാക്കൾക്കായി അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ, ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ ഹാക്കത്തോൺ ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കുമെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി. യുപിഐയും പേ-നൗവും ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ വിജയകരമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്നും, ഇന്ന് 13 പുതിയ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾ അവയിൽ ചേർന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ്ങിന്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്. ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ ബന്ധത്തിന്റെ 60-ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് സന്ദർശനം. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ലോറൻസ് വോങ്ങും ഡൽഹിയിലെ ജെഎൻ പോർട്ട് പിഎസ്എ മുംബൈ ടെർമിനൽ (ബിഎംസിടി) ഫേസ് II വെർച്വലായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.