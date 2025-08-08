English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shots Fired At Kapil Sharma Canada Cafe: കപിൽ ശർമ്മയുടെ കാനഡ കഫേയിൽ വീണ്ടും വെടിവയ്പ്പ്; ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഗോൾഡി ധില്ലൻ

കഫേക്ക് നേരെ ഏതാണ്ട് 25 തവണയിലധികം വെടിയുതിര്‍ത്തതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 8, 2025, 03:56 PM IST
  • കോമഡി താരം കപില്‍ ശര്‍മയുടെ കാനഡയിലെ സറേയിലുള്ള കഫേക്ക് നേരെ വീണ്ടും വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായതായി
  • സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അധോലോക കുറ്റവാളി ലോറന്‍സ് ബിഷ്‌ണോയിയുടെ സംഘാംഗമായ ഗോള്‍ഡി ധില്ലൻ ഏറ്റെടുത്തു

കാനഡ: കോമഡി താരം കപില്‍ ശര്‍മയുടെ കാനഡയിലെ സറേയിലുള്ള കഫേക്ക് നേരെ വീണ്ടും വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഈ മാസം രണ്ടാം തവണയാണ് ഇവിടെ വെടിവയ്പ്പുണ്ടാകുന്നത്. 

സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അധോലോക കുറ്റവാളി ലോറന്‍സ് ബിഷ്‌ണോയിയുടെ സംഘാംഗമായ ഗോള്‍ഡി ധില്ലൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത്. 'ഞങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടയാളെ വിളിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അയാള്‍ കോള്‍ എടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരാക്രമണം നടത്തേണ്ടിവന്നത്. ഇനിയും അയാള്‍ കോള്‍ എടുത്തില്ലെങ്കില്‍ അടുത്ത ആക്രമണം നടക്കാന്‍ പോകുന്നത് മുംബൈയില്‍ ആയിരിക്കുമെന്ന് അക്രമികള്‍ പറയുന്നതും വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്.

കഫേക്ക് നേരെ ഏതാണ്ട് 25 തവണയിലധികം വെടിയുതിര്‍ത്തതായി അക്രമികള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോകളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. മുംബൈ പോലീസും മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികളും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കപില്‍ ശര്‍മ പുതുതായി തുറന്നിട്ടുള്ള കാപ്‌സ് കഫേയില്‍ ജൂലായ് 10 നായിരുന്നു ആദ്യ ആക്രമണം നടന്നത് . ജൂലായ് 10 ലെ വെടിവയ്പ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ഖാലിസ്ഥാന്‍ വിഘടനവാദി ഏറ്റെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയുടെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭീകരവാദിയാണ് ലഡ്ഡി.

