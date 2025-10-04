English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Arabian Sea Port: അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപകരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ; അറേബ്യൻ കടലിലെ തുറമുഖം വികസിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം

സെപ്റ്റംബറിൽ അസിം മുനീറും, പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫും ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 4, 2025, 05:22 PM IST
  • ധാതു സമ്പന്നമായ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യകളുമായി തുറമുഖത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റെയിൽ ശൃംഖലയ്ക്കുള്ള വികസന നിക്ഷേപമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
  • അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്കായി തുറമുഖം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്

അറേബ്യൻ കടലിലെ ഒരു തുറമുഖം വികസിപ്പിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള പദ്ധതിയുമായി പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി  അസിം മുനീറിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചതായി ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇറാനും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഗ്വാദർ ജില്ലയിലെ പാസ്‌നിയിൽ, അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപകരുമായ് ചേർന്ന് ടെർമിനൽ നിർമ്മിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ധാതുസമ്പത്ത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സെപ്റ്റംബറിൽ അസിം മുനീറും, പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫും ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് കൃഷി, ഖനനം, സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഊർജ്ജം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപകരെ തേടി. 
അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്കായി തുറമുഖം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പകരം ധാതു സമ്പന്നമായ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യകളുമായി തുറമുഖത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റെയിൽ ശൃംഖലയ്ക്കുള്ള വികസന നിക്ഷേപമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇത് സ്ഥീരീകരിച്ചിട്ടില്ല. 

