Pakistan-Afghanistan Conflict: പാക്-അഫ്ഗാൻ യുദ്ധം; 274 പേരെ വധിച്ചതായി പാകിസ്ഥാൻ

പാക്കിസ്ഥാന്റെ സൈനിക ആക്രമണത്തിൽ അഫ്ഗാനിലെ 274 താലിബാൻ പോരാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പാക്കിസ്ഥാൻ. നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായും പാക്കിസ്ഥാൻ അറിയിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 12 സൈനീകരും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും പാകിസ്ഥാൻ അറിയിച്ചു.
സായുധ സേനയ്ക്ക് ഏത് ആക്രമണങ്ങളെയും തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കാബൂളിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ, ക്ഷമ അതിന്റെ പരിധിയിലെത്തിയെന്നും ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തുറന്ന യുദ്ധമാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ, സുരക്ഷാ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ജനറൽ ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചു. പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള നിരവധി ദിവസത്തെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് ശേഷം, സൈനിക നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയതിനും നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾക്കുമിടയിലാണ് ഈ സന്ദർശനം.
