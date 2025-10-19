English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Pakistan Afghanistan Conflict: പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സംഘർഷം: ഖത്തറിൻ്റെയും തുർക്കിയുടെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു

Pakistan Afghanistan Conflict: പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സംഘർഷം: ഖത്തറിൻ്റെയും തുർക്കിയുടെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു

 ഖത്തറിലെ ധാക്കയിൽ വെച്ചു നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 19, 2025, 12:39 PM IST
  • ഖത്തറിലെ ധാക്കയിൽ വെച്ചു നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.
  • ഖത്തറും തുർക്കിയും ദോഹയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിതികളുമായ് നടത്തിയ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം.

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 18 October 2025: കാരുണ്യയുടെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 18 October 2025: കാരുണ്യയുടെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Mars Retrograde: ചൊവ്വ വക്രഗതിയിൽ: പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലം, ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം
5
Mars Retrograde
Mars Retrograde: ചൊവ്വ വക്രഗതിയിൽ: പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലം, ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം
Ranji Trophy: കിടിലൻ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി, സഞ്ജുവിൻ്റെ തണലിൽ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറി കേരളം
5
Renji Tophy
Ranji Trophy: കിടിലൻ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി, സഞ്ജുവിൻ്റെ തണലിൽ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറി കേരളം
Shani Guru Gochar: 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ അഭിവൃദ്ധി
7
Shani Guru yuti
Shani Guru Gochar: 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ അഭിവൃദ്ധി
Pakistan Afghanistan Conflict: പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സംഘർഷം: ഖത്തറിൻ്റെയും തുർക്കിയുടെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു

ധാക്ക: ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക്. ഖത്തറിലെ ധാക്കയിൽ വെച്ചു നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. കരാറിൻ്റെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തുടർ ചർച്ചകളുമുണ്ടാകുമെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. 
ഖത്തറും തുർക്കിയും ദോഹയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിതികളുമായ് നടത്തിയ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും മേഖലയിൽ ശാശ്വത സമാധാനത്തിന് അടിത്തറയിടാനും ഈ മുന്നേറ്റം സഹായിക്കുമെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ്. ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതോടെ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പാക്കിസ്താൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 17 പേർ മരണപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിതികളും ധാക്കയിൽ സമാധാന ചർച്ചക്കായ് എത്തി.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Pakistan Afghanistan ConflictCeasefire AgreementDhakaTurkeyQatar

Trending News