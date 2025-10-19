Pakistan Afghanistan Conflict: പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സംഘർഷം: ഖത്തറിൻ്റെയും തുർക്കിയുടെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു

ധാക്ക: ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക്. ഖത്തറിലെ ധാക്കയിൽ വെച്ചു നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. കരാറിൻ്റെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തുടർ ചർച്ചകളുമുണ്ടാകുമെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
ഖത്തറും തുർക്കിയും ദോഹയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിതികളുമായ് നടത്തിയ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും മേഖലയിൽ ശാശ്വത സമാധാനത്തിന് അടിത്തറയിടാനും ഈ മുന്നേറ്റം സഹായിക്കുമെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ്. ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതോടെ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പാക്കിസ്താൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 17 പേർ മരണപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിതികളും ധാക്കയിൽ സമാധാന ചർച്ചക്കായ് എത്തി.
