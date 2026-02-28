English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pakistan-Afghanistan War: പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സംഘർഷം രൂക്ഷം; പാക്സ്ഥാനുമായി മികച്ച ബന്ധം, ഇടപെടാൻ തയ്യാറെന്ന് ട്രംപ്

Pakistan-Afghanistan War Updates: പാകിസ്ഥാനുമായി തനിക്ക് വളരെ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 28, 2026, 08:42 AM IST
  • പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും സൈനിക മേധാവിയെയും ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു
  • അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്

Pakistan-Afghanistan War: പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സംഘർഷം രൂക്ഷം; പാക്സ്ഥാനുമായി മികച്ച ബന്ധം, ഇടപെടാൻ തയ്യാറെന്ന് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൺ: പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സംഘർഷത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, പാകിസ്ഥാനുമായി തനിക്ക് 'വളരെ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന്' ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിനെയും സൈനിക മേധാവി ജനറൽ അസിം മുനീറിനെയും ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു.

പാകിസ്ഥാനോടുള്ള ട്രംപിൻ്റെ വ്യക്തമായ നയതന്ത്ര ചായ്‌വായാണ് ഇതിനെ പലരും വിലയിരുത്തുന്നത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുൻകാല പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ വ്യക്തമാണ്. പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും സൈനിക മേധാവിയെയും ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു. പാകിസ്ഥാനും അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന.

പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്​ഗാനിസ്ഥാൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ തയ്യാറാണെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും പാകിസ്ഥാനുമായി തനിക്ക് വളരെ മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും താൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കളാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും സൈനിക മേധാവിയുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ

"നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, എനിക്ക് പാകിസ്ഥാനുമായി വളരെ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്. വളരെ, വളരെ മികച്ച ബന്ധം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മികച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട്. മികച്ച ഒരു ജനറലുണ്ട്. മികച്ച നേതാക്കളാണവർ. ഞാൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണവർ. പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്," മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

അതിർത്തിയിലെ പോരാട്ടം രൂക്ഷം

അതേസമയം, പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈന്യങ്ങൾ പരസ്പരം ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. അതിർത്തി പ്രവിശ്യകളിൽ വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 26-നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തുറന്ന യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയത്.

പാകിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നംഗർഹാർ, കുനാർ, ഖോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കിഴക്കൻ അഫ്ഗാൻ പ്രവിശ്യകളിൽ പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് താലിബാൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിലേക്ക് അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ പ്രകോപനമില്ലാതെ വെടിയുതിർത്തുവെന്നും തങ്ങളുടെ സേന ഉടനടി തിരിച്ചടിച്ചുവെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ആരോപിച്ചു.

മണിക്കൂറുകൾക്കകം പാകിസ്ഥാൻ കാബൂൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും അതിർത്തികളിലും വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. പാകിസ്ഥാൻ്റെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ തങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചതായി താലിബാനും അവകാശപ്പെട്ടു. ആക്രമണങ്ങളിലെ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുവിഭാഗവും വ്യത്യസ്തമായ കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവിടുന്നത്.

പരസ്പരം സൈനിക പോസ്റ്റുകൾ ആക്രമിച്ചുവെന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും ഇരുകൂട്ടരും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. പല അവകാശവാദങ്ങളും ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, അതിർത്തിയിലെ വെടിവെപ്പിൽ തുടങ്ങി വ്യോമാക്രമണങ്ങളിലേക്കും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ഈ മാറ്റം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടായ അപകടകരമായ മാറ്റത്തെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

