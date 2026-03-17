Pakistan Airstrike On Kabul: കാബൂളിലെ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ പാക് വ്യോമാക്രമണം; 400 മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

പാക് വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 400 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് വിവരം.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 17, 2026, 10:11 AM IST
  • അഫ്‌ഗാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ പാക് വ്യോമാക്രമണം
  • കാബൂളിലെ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 400 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

7
കാബൂൾ: അഫ്‌ഗാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ പാക് വ്യോമാക്രമണം. കാബൂളിലെ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 400 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

250 ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 2000 ബെഡ് സൗകര്യമുള്ള ആശുപത്രിക്ക് നേരെ രാത്രിയിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ആക്രമണം അഫ്ഗാനിൽ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് പാക് വിശദീകരണം. 

ഇതിനിടയിൽ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് അഫ്ഗാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം റാഷിദ് ഖാൻ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. കാബൂളിലെ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം വേദനിപ്പിക്കുന്നതും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതുമാണെന്നും. ജനങ്ങളെയും അവരുടെ വീടുകളും ആശുപത്രികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് യുദ്ധകുറ്റകൃത്യമാണെന്നും. മനുഷ്യജീവിതങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പുണ്യമാസമായ റമദാനിലെ ഈ ക്രൂരത വേദനാജനകവും ആശങ്കാജനകവുമാണെന്നും റാഷിദ് ഖാൻ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

