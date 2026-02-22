English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Pakistan Strikes In Afghanistan: അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തി പാകിസ്ഥാൻ; നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Pakistan Strikes In Afghanistan: അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തി പാകിസ്ഥാൻ; നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Pakistan Airstrike: അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 22, 2026, 12:11 PM IST
  • അഫ്​ഗാൻ അതിർത്തിയിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് പാക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
  • പാക് സൈനിക നടപടിയുണ്ടായതായി ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രി അതാഉള്ള തരാർ അറിയിച്ചു

Read Also

  1. Pakistan Afghanistan Conflict: പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സംഘർഷം: ഖത്തറിൻ്റെയും തുർക്കിയുടെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Today February 22: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 22: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ
Horoscope Today February 22: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope
Horoscope Today February 22: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala Lottery Result February 21: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്; കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
5
KERALA LOTTERY RESULT 2026 Live Updates
Kerala Lottery Result February 21: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്; കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Pakistan Strikes In Afghanistan: അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തി പാകിസ്ഥാൻ; നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഇസ്‌ലാമാബാദ്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി പാകിസ്ഥാൻ. രാജ്യത്തുണ്ടായ ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് കരുതുന്ന തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ താലിബാൻ അഥവാ തെഹ്‌രീകെ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (ടി.ടി.പി) ഒളിത്താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാക് സൈനിക നടപടിയുണ്ടായതായി ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രി അതാഉള്ള തരാർ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

അതിർത്തി മേഖലയിലെ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെയും പാക് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതായി തരാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, ആക്രമണം നടന്ന കൃത്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അതേസമയം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഫിത്‌ന അൽ ഖവാരിജ്, ദാഇഷ് ഖൊറാസാൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളെ വ്യോമസേന ലക്ഷ്യം വച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പക്തിക പ്രവിശ്യയിലെ ബർമൽ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു മതപാഠശാലയ്ക്ക് നേരെ പാക് വിമാനങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തിയതായി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നംഗർഹാർ പ്രവിശ്യയിലെ ഖോഗ്യാണി ജില്ലയിലും ഒന്നിലധികം വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് പാക് മാധ്യമങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റംസാൻ മാസത്തിൽ ഇസ്‌ലാമാബാദ്, ബജൗർ, ബന്നു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഫിത്‌ന അൽ ഖവാരിജ് (എഫ്.എ.കെ), അതിന്റെ അനുബന്ധ സംഘടനകൾ, ദാഇഷ് ഖൊറാസാൻ പ്രവിശ്യ (ഡി.കെ.പി) എന്നിവയുടെ ഏഴ് ഒളിത്താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൃത്യതയോടെയുള്ള നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ചാവേർ സ്ഫോടനങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ഭീകരരുടെ നേതൃത്വത്തിലും നിർദ്ദേശപ്രകാരവുമാണ് നടന്നതെന്നും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ടി.ടി.പി, ദാഇഷ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതായും പാകിസ്ഥാൻ ആരോപിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മണ്ണ് ഭീകരവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ അഫ്ഗാൻ താലിബാനോട് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ഭീകര സംഘടനകൾക്ക് സുരക്ഷിത താവളങ്ങളും ലോജിസ്റ്റിക് പിന്തുണയും നൽകുന്നതിൽ പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്.

പാകിസ്ഥാനെതിരെ അഫ്ഗാൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് ഇടക്കാല അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിനോട് പാകിസ്ഥാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദോഹ കരാർ പ്രകാരമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ അഫ്ഗാൻ അധികൃതരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടാൻ രാജ്യത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

ബജൗർ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവന. അഫ്ഗാൻ പ്രദേശം പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ നിയമാനുസൃതമായ ആവശ്യമാണെന്നും, സൈനിക നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും തങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തുറന്നുതന്നെയാണെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് താഹിർ അന്ദ്രാബി വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

PakistanAfghanistanPakistan Strikes In Afghanistan

Trending News