ഇസ്ലാമാബാദ്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി പാകിസ്ഥാൻ. രാജ്യത്തുണ്ടായ ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് കരുതുന്ന തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ താലിബാൻ അഥവാ തെഹ്രീകെ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (ടി.ടി.പി) ഒളിത്താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാക് സൈനിക നടപടിയുണ്ടായതായി ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രി അതാഉള്ള തരാർ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അറിയിച്ചു.
അതിർത്തി മേഖലയിലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെയും പാക് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതായി തരാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, ആക്രമണം നടന്ന കൃത്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അതേസമയം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഫിത്ന അൽ ഖവാരിജ്, ദാഇഷ് ഖൊറാസാൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളെ വ്യോമസേന ലക്ഷ്യം വച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പക്തിക പ്രവിശ്യയിലെ ബർമൽ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു മതപാഠശാലയ്ക്ക് നേരെ പാക് വിമാനങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തിയതായി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നംഗർഹാർ പ്രവിശ്യയിലെ ഖോഗ്യാണി ജില്ലയിലും ഒന്നിലധികം വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് പാക് മാധ്യമങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റംസാൻ മാസത്തിൽ ഇസ്ലാമാബാദ്, ബജൗർ, ബന്നു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഫിത്ന അൽ ഖവാരിജ് (എഫ്.എ.കെ), അതിന്റെ അനുബന്ധ സംഘടനകൾ, ദാഇഷ് ഖൊറാസാൻ പ്രവിശ്യ (ഡി.കെ.പി) എന്നിവയുടെ ഏഴ് ഒളിത്താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൃത്യതയോടെയുള്ള നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ചാവേർ സ്ഫോടനങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ഭീകരരുടെ നേതൃത്വത്തിലും നിർദ്ദേശപ്രകാരവുമാണ് നടന്നതെന്നും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ടി.ടി.പി, ദാഇഷ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതായും പാകിസ്ഥാൻ ആരോപിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മണ്ണ് ഭീകരവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ അഫ്ഗാൻ താലിബാനോട് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ഭീകര സംഘടനകൾക്ക് സുരക്ഷിത താവളങ്ങളും ലോജിസ്റ്റിക് പിന്തുണയും നൽകുന്നതിൽ പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാനെതിരെ അഫ്ഗാൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് ഇടക്കാല അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിനോട് പാകിസ്ഥാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദോഹ കരാർ പ്രകാരമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ അഫ്ഗാൻ അധികൃതരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടാൻ രാജ്യത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.
ബജൗർ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവന. അഫ്ഗാൻ പ്രദേശം പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ നിയമാനുസൃതമായ ആവശ്യമാണെന്നും, സൈനിക നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും തങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തുറന്നുതന്നെയാണെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് താഹിർ അന്ദ്രാബി വ്യക്തമാക്കി.
