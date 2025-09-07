Pakistan Bomb blast: പാകിസ്ഥാനിലെ ബജൗർ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്ഫോടനം; ഒരാൾ മരിച്ചു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

പാകിസ്ഥാനിലെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഖൈബർ പഖ്തുക്വ പ്രവിശ്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. ബജൗർ ജില്ലയിലെ ഖാർ തെഹ്സിലിലെ കൗസർ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സംഭവം.
സ്ഫോടനം ആസൂത്രിതമാണെന്നും, ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഉപകരണം (ഐഇഡി) ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയതാണെന്നും ബജൗർ ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസർ വഖാസ് റഫീഖ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതുവരെ ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ല. സംശയിക്കപ്പെടുന്ന തീവ്രവാദികൾ മറ്റൊരു പ്രാദേശിക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അക്രമണം നടത്തിയതോടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായി.
ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് സുരക്ഷാ സേന പ്രദേശത്ത് നടപടികൾ ശക്തമാക്കി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
