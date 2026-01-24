Pakistan Bomb Blast: പാകിസ്താനിൽ വിവാഹവീട്ടിൽ ചവേർ ആക്രമണം; ഏഴ് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിൽ വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയുണ്ടായ ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദേര ഇസ്മായീൽ ഖാൻ ജില്ലയിൽ സർക്കാർ അനുകൂല ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവായ നൂർ ആലം മെഹ്സൂദിന്റെ വസതിയിലാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ചാവേർ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
അതിഥിയെന്ന വ്യാജേന വിവാഹ ചടങ്ങിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയ ഭീകരൻ, സംഗീത പരിപാടികൾക്കിടെ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് ഭീകരരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നവരാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും ഇവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണത് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുക്കാൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് നടത്തിയത്. പരിക്കേറ്റ 25-ഓളം പേരിൽ പലരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവസ്ഥലം വളഞ്ഞ പാക് സുരക്ഷാ സേന പ്രദേശം പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിലവിൽ ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, പാക് താലിബാൻ (ടി.ടി.പി) ആണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. മേഖലയിൽ അടുത്തകാലത്തായി നടന്ന സമാനമായ നിരവധി ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ടി.ടി.പി ആയിരുന്നു.
