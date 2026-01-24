English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Pakistan Bomb Blast: പാകിസ്താനിൽ വിവാഹവീട്ടിൽ ചവേർ ആക്രമണം; ഏഴ് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Pakistan Bomb Blast: പാകിസ്താനിൽ വിവാഹവീട്ടിൽ ചവേർ ആക്രമണം; ഏഴ് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Pakistan Wedding Ceremony Bomb Blast: സർക്കാർ അനുകൂല ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവായ നൂർ ആലം മെഹ്സൂദിന്റെ വസതിയിലാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ചാവേർ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 24, 2026, 05:08 PM IST
  • അതിഥിയെന്ന വ്യാജേന വിവാഹ ചടങ്ങിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയ ഭീകരൻ, സംഗീത പരിപാടികൾക്കിടെ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു
  • സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണത് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു

Trending Photos

Surya Gochar 2026: സൂര്യൻറെ ദിശമാറ്റം ഫെബ്രുവരിയിൽ മൂന്ന് തവണ; സൂര്യ സംക്രമണം ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും സമ്പത്തും നേട്ടങ്ങളും
5
Surya Gochar
Surya Gochar 2026: സൂര്യൻറെ ദിശമാറ്റം ഫെബ്രുവരിയിൽ മൂന്ന് തവണ; സൂര്യ സംക്രമണം ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും സമ്പത്തും നേട്ടങ്ങളും
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് വസ്തു വാങ്ങാൻ യോഗം; ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് വസ്തു വാങ്ങാൻ യോഗം; ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Christmas New Year BR 107 Lottery Result: 20 കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ്..! ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
6
Christmas Newyear Bumper Lottery
Christmas New Year BR 107 Lottery Result: 20 കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ്..! ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Pakistan Bomb Blast: പാകിസ്താനിൽ വിവാഹവീട്ടിൽ ചവേർ ആക്രമണം; ഏഴ് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിൽ വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയുണ്ടായ ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദേര ഇസ്മായീൽ ഖാൻ ജില്ലയിൽ സർക്കാർ അനുകൂല ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവായ നൂർ ആലം മെഹ്സൂദിന്റെ വസതിയിലാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ചാവേർ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

Add Zee News as a Preferred Source

അതിഥിയെന്ന വ്യാജേന വിവാഹ ചടങ്ങിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയ ഭീകരൻ, സംഗീത പരിപാടികൾക്കിടെ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് ഭീകരരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നവരാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും ഇവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണത് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുക്കാൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് നടത്തിയത്. പരിക്കേറ്റ 25-ഓളം പേരിൽ പലരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

സംഭവസ്ഥലം വളഞ്ഞ പാക് സുരക്ഷാ സേന പ്രദേശം പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിലവിൽ ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, പാക് താലിബാൻ (ടി.ടി.പി) ആണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. മേഖലയിൽ അടുത്തകാലത്തായി നടന്ന സമാനമായ നിരവധി ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ടി.ടി.പി ആയിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Pakistan Bomb BlastSuicide bomber

Trending News