Khawaja Asif: ഇസ്രയേൽ കാൻസർ ബാധിച്ച രാജ്യമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി; രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
Israel Cancerous State Statement: പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഖവാജ ആസിഫിന്റെ വാക്കുകൾക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ നേതൃത്വം കടുത്ത ഭാഷയിൽ മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 10, 2026, 11:41 AM IST
  • സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ലെബനനിൽ വംശഹത്യ തുടരുകയാണെന്ന് ഖവാജ ആസിഫ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കുറിച്ചു
  • ഗാസയ്ക്കും ഇറാനും പിന്നാലെ ലെബനനിലും ഇസ്രായേൽ നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു

ഇസ്ലാമാബാദ്: ലെബനനിലെ ഇസ്രയേലിന്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കിടെ ഇസ്രായേലിനെ "മനുഷ്യരാശിയുടെ ശാപം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖവാജ ആസിഫ്. ഖവാജ ആസിഫിന്റെ പ്രസ്താവന വലിയ നയതന്ത്ര തർക്കങ്ങൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഖവാജ ആസിഫിന്റെ വാക്കുകൾക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ നേതൃത്വം കടുത്ത ഭാഷയിൽ മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തി.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇസ്ലാമാബാദിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ലെബനനിൽ വംശഹത്യ തുടരുകയാണെന്ന് ഖവാജ ആസിഫ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കുറിച്ചു. ഗാസയ്ക്കും ഇറാനും പിന്നാലെ ലെബനനിലും ഇസ്രായേൽ നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണെന്നും രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഇസ്രായേലിനെ ഒരു "കാൻസർ ബാധിച്ച രാജ്യം" എന്ന് വിളിച്ച അദ്ദേഹം, ആ രാജ്യം രൂപീകരിച്ചവർ നരകത്തിൽ കത്തിയമരട്ടെ എന്നും കുറിച്ചു. ഇതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ സംഘർഷം പുതിയ തലത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു.

പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേലിന്റെ നാശം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം പ്രകോപനപരമാണെന്ന് നെതന്യാഹു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സമാധാനത്തിനായി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സർക്കാരിൽ നിന്നും ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രസ്താവന കേവലം രാഷ്ട്രീയമല്ലെന്നും സെമിറ്റിക് വിരുദ്ധതയാണെന്നും ഇസ്രായേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗിദിയോൻ സാർ പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിനെ കാൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ നാശത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും ഭീകരതയെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംഘർഷം നിലനിൽക്കവേ, ലെബനനുമായി നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നെതന്യാഹു അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചർച്ചകൾ എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കാൻ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഹിസ്ബുള്ളയെ നിരായുധരാക്കുന്നതും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഔദ്യോഗിക സമാധാന ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായിരിക്കും ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ.

ബെയ്റൂട്ടിനെ സൈനിക വിമുക്തമാക്കാനുള്ള ലെബനന്റെ ആവശ്യത്തെയും ഇസ്രായേൽ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മേഖലയിൽ സംഘർഷം ഇപ്പോഴും ശക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഹിസ്ബുള്ളയുമായി തുടങ്ങിയ ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ലെബനനിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുനൂറോളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും, നിലവിലെ കരാറുകളിൽ ലെബനൻ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും.

അതേസമയം, ചർച്ചകൾക്ക് തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ ആക്രമണങ്ങൾ കുറയ്ക്കണമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇസ്രായേലിന്റെ നടപടികൾ കരാറിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പാകിസ്ഥാന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം നിലവിൽ തിരിച്ചടികൾക്ക് മുതിരുന്നില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Pakistan Defence MinisterKhawaja AsifIsrael

Trending News