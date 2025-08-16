English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flash Flood In Pakistan: പാകിസ്താനിൽ മിന്നൽ പ്രളയം; 320 ലധികം പേർ മരിച്ചു

പാകിസ്താനിലുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ 320 ലധികം പേർ മരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രളയം ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചത് പാകിസ്താനിലെ ബുനര്‍ ജില്ലയിലാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ പ്രളയത്തില്‍ ബുനറില്‍ മാത്രം 157 പേര്‍ മരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിരവധി വീടുകളും ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 16, 2025, 12:44 PM IST
  • പാകിസ്താനിലുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ 320 ലധികം പേർ മരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്
  • പ്രളയം ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചത് പാകിസ്താനിലെ ബുനര്‍ ജില്ലയിലാണ്

Read Also

  1. Flood Alert in Delhi : യമുന നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; ഡൽഹിയിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

Trending Photos

Beetroot Juice: ദിവസവും ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കല്ലേ..! അമിതമായാലും പണി കിട്ടും
6
Beetroot Juice
Beetroot Juice: ദിവസവും ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കല്ലേ..! അമിതമായാലും പണി കിട്ടും
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര!
6
Gold price today
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര!
Horoscope August 15: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Astrology news
Horoscope August 15: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala Gold Rate Today 16 August 2025: സ്വർണവില താഴേക്ക്..! ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 1000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് ഇടിവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today 16 August 2025: സ്വർണവില താഴേക്ക്..! ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 1000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് ഇടിവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
Flash Flood In Pakistan: പാകിസ്താനിൽ മിന്നൽ പ്രളയം; 320 ലധികം പേർ മരിച്ചു

ഇസ്‌ലാമാബാദ്: പാകിസ്താനിലുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ 320 ലധികം പേർ മരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രളയം ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചത് പാകിസ്താനിലെ ബുനര്‍ ജില്ലയിലാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ പ്രളയത്തില്‍ ബുനറില്‍ മാത്രം 157 പേര്‍ മരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിരവധി വീടുകളും ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: അന്തിമ കരാറിലെത്താതെ ട്രംപ് - പുടിൻ കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിച്ചു

ബുനറില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരും, ഹെലികോപ്ടര്‍ സംവിധാനവും ചേര്‍ന്ന് ദുരന്തത്തില്‍പ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും മണ്ണിലും ചെളിയിലും പൊതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ദുഷ്‌കരമാണെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ദുരന്തത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാന്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് സാധിക്കാത്തതും സാഹചര്യം വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മന്‍സെഹ്ര ജില്ലയില്‍ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 2000 ത്തോളം വിനോദ സഞ്ചാരികളെയാണ് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. സിറാന്‍ വാലിയിലുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇവര്‍.

Also Read: രേണുവിന്റെ അയൽക്കാരാകാൻ ആരും വരുന്നില്ല, ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ബിഷപ്പ്

ബജൗറില്‍ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് ഭക്ഷണവുമായി എത്തിയ ഹെലികോപ്ടര്‍ തകര്‍ന്നുവീണ് രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ മരിച്ചു. ഗ്ലേസ്യല്‍ തടാകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha has over 16 years of experience in the field of journalism. She has been active in digital media, starting with the Broadcasting Ministry. She has been working at Zee Malayalam News since 2017. She is currently the Chief Sub-Editor. She covers all sorts of topics, from Kerala news, national and international headlines, crime, entertainment, astrology, business, and health. ...Read More

PakistanFloodFlash floodsHeavy rainsBuner District

Trending News