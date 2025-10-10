Pakistan Launches Airstrikes: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ; ടിടിപി കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
കാബൂളിലെ തെഹ്‌രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (ടിടിപി) കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം.  ടിടിപി നേതാവ് നൂർ വാലി മെഹ്സൂദിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.  

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 10, 2025, 12:35 PM IST
കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കാബൂളിലെ തെഹ്‌രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (ടിടിപി) കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം. 
അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കി, എസ് ജയശങ്കറുമായി ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിചേർന്നിരിക്കവെയാണ് ആക്രമണം. ഇന്നലെ രാത്രി കാബൂളിലെ മധ്യ, വടക്കൻ ജില്ലകളിലായാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ടിടിപി നേതാവ് നൂർ വാലി മെഹ്സൂദിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നിരവധി നാശനഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികൃതർ വ്യക്തമായ കണക്ക് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. 

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ വക്താവ് സഹിബുള്ള മുജാഹിദ് എക്സിലൂടെ സ്ഫോടനം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമസേനയും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും ഇതുവരെ ആക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യമായണ് പാക്കിസ്ഥാൻ കാബൂളിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തുന്നത്.

Pakistan airstrikesAfghanistanKabulTehreek-e-Taliban

