/Pakistan Plane Crash: കാണാതായ വിമാനം അറബിക്കടലിൽ തകർന്നുവീണു; അഞ്ച് ക്രൂ അംഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടു

കറാച്ചി: യാത്രയ്ക്കിടെ റഡാറില് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ വിമാനം അറബിക്കടലിൽ തകർന്നുവീണു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 5 ക്രൂ അംഗങ്ങളും അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഷാര്ജയില് നിന്ന് കറാച്ചിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാര്ഗോ വിമാനമായ ബോയിംഗ് 737 ആണ് റഡാറില് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയായിരുന്നു.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കറാച്ചി ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് നാവിഗേഷൻ തകരാർ നേരിട്ടത്. തുടർന്ന് അതിവേഗം താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.വിവിധ ഏജൻസികളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് നടന്നത്. പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 9.18-ഓടെ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനത്തിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചതായി വിമാനത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശം ലഭിച്ചതായി പാകിസ്താൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിരുന്നു.
രാത്രി 9.21 ഓടെ വിമാനം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ഗതിയിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരികയും ചെയ്തതായി റഡാർ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, കറാച്ചിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് 155 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ വെച്ച് വിമാനവുമായുള്ള റഡാർ, റേഡിയോ ബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. വിമാനം കാണാതായി ഉടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരുന്നു.
ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയിലേക്ക് പാകിസ്താൻ നാവികസേനയുടെ ഫ്രിഗേറ്റ് കപ്പലായ 'പി.എൻ.എസ് ദുൽഫിഖർ' എത്തിയിരുന്നു. പാകിസ്താൻ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങളും, ടർബറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നാവികസേനയുടെ എ.ടി.ആർ വിമാനവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി. 2018 മേയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കറാച്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ചരക്ക് വിമാനക്കമ്പനിയാണ് കെ2 എയർവേയ്സ്.
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