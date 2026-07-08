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Pakistan Plane Crash: കാണാതായ വിമാനം അറബിക്കടലിൽ തകർന്നുവീണു; അഞ്ച് ക്രൂ അംഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടു

അറബിക്കടലിൽ തകർന്നുവീണ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 5 ക്രൂ അം​ഗങ്ങളും അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 08, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:53 PM IST
Pakistan Plane Crash: കാണാതായ വിമാനം അറബിക്കടലിൽ തകർന്നുവീണു; അഞ്ച് ക്രൂ അംഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടു
Image Credit: plane crash | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Pakistan Plane Crash: കാണാതായ വിമാനം അറബിക്കടലിൽ തകർന്നുവീണു; അഞ്ച് ക്രൂ അംഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടു
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