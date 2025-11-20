English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • India-Pak Conflict: ഇന്ത്യയുമായി യുദ്ധത്തിന് സാധ്യത; രാജ്യം ജാ​ഗ്രതയിലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി

Khawaja Asif: പാകിസ്ഥാൻ പരമാവധി തയ്യാറെടുപ്പുകളിലും ജാ​ഗ്രതയിലുമാണെന്ന് പാക് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 20, 2025, 02:05 PM IST
  • ഇന്ത്യയെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഖ്വാജ ആസിഫ്
  • രാജ്യം ജാ​ഗ്രതയിലാണെന്നും ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു

ഇസ്ലാമാബാദ്: ഇന്ത്യയുമായി സമ്പൂർണമായ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധമന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്. അതിനാൽ തന്നെ രാജ്യം ജാ​ഗ്രതയിലാണെന്നും ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ അവ​ഗണിക്കാനാകില്ല. പാകിസ്ഥാൻ പരമാവധി ജാ​ഗ്രതയിലും തയ്യാറെടുപ്പുകളിലും ആണെന്നും ഖ്വാജ ആസിഫ് പറ‍ഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നടക്കം ആക്രമണങ്ങൾ തുടരാൻ സാധിക്കും. അത് പൂർണ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാകില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ അതിർത്തി കടന്നുള്ള അതിക്രമങ്ങളോ ആക്രമണങ്ങളോ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പാകിസ്ഥാൻ കനത്ത ജാ​ഗ്രതയിൽ ആയിരിക്കുമെന്നും പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാനും അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു.

India-Pak ConflictKhawaja Asif

