ഇസ്ലാമാബാദ്: ഇന്ത്യയുമായി സമ്പൂർണമായ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധമന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്. അതിനാൽ തന്നെ രാജ്യം ജാഗ്രതയിലാണെന്നും ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ അവഗണിക്കാനാകില്ല. പാകിസ്ഥാൻ പരമാവധി ജാഗ്രതയിലും തയ്യാറെടുപ്പുകളിലും ആണെന്നും ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നടക്കം ആക്രമണങ്ങൾ തുടരാൻ സാധിക്കും. അത് പൂർണ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാകില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ അതിർത്തി കടന്നുള്ള അതിക്രമങ്ങളോ ആക്രമണങ്ങളോ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പാകിസ്ഥാൻ കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ ആയിരിക്കുമെന്നും പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു.
