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Pakistan Plane Missing: പാക് വിമാനം അറബിക്കടലിന് മുകളിൽ വച്ച് കാണാതായി; റഡാറിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷം, തിരച്ചിൽ

Pakistan Cargo Plane Missing: ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കറാച്ചി ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നതിനിടെ നാവിഗേഷൻ തകരാർ നേരിട്ട വിമാനം, തുടർന്ന് അതിവേഗം താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 08, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:59 AM IST
Pakistan Plane Missing: പാക് വിമാനം അറബിക്കടലിന് മുകളിൽ വച്ച് കാണാതായി; റഡാറിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷം, തിരച്ചിൽ
Image Credit: Plane | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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