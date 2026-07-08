/Pakistan Plane Missing: പാക് വിമാനം അറബിക്കടലിന് മുകളിൽ വച്ച് കാണാതായി; റഡാറിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷം, തിരച്ചിൽ

യു.എ.ഇയിലെ ഷാർജയിൽ നിന്ന് കറാച്ചിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ചരക്കുവിമാനം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് അറബിക്കടലിന് മുകളിൽ വച്ച് അപ്രത്യക്ഷമായി. പാകിസ്താന്റെ തെക്കൻ തീരത്ത് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. അഞ്ച് ജീവനക്കാരാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കറാച്ചി ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നതിനിടെ നാവിഗേഷൻ തകരാർ നേരിട്ട വിമാനം, തുടർന്ന് അതിവേഗം താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
വിവിധ ഏജൻസികളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കറാച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ2 എയർവേയ്സിന്റെ ബോയിംഗ് 737 വിമാനമാണ് കാണാതായത്. പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 9.18-ഓടെ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനത്തിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചതായി വിമാനത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശം ലഭിച്ചതായി പാകിസ്താൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
രാത്രി 9.21 ഓടെ വിമാനം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ഗതിയിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരികയും ചെയ്തതായി റഡാർ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, കറാച്ചിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് 155 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ വെച്ച് വിമാനവുമായുള്ള റഡാർ, റേഡിയോ ബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു.
വിമാനം കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അപകടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. സംഭവം നടന്നയുടൻ രാജ്യത്തെ റെസ്ക്യൂ കോഓർഡിനേഷൻ സെന്റർ സജീവമാക്കുകയും വിമാനം കണ്ടെത്താനായി സൈനിക-സിവിൽ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയിലേക്ക് പാകിസ്താൻ നാവികസേനയുടെ ഫ്രിഗേറ്റ് കപ്പലായ 'പി.എൻ.എസ് ദുൽഫിഖർ' പുറപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പാകിസ്താൻ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങളും, ടർബറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നാവികസേനയുടെ എ.ടി.ആർ വിമാനവും തിരച്ചിലിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്.
കൂടാതെ, പാകിസ്താൻ നാഷണൽ ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു ചരക്കപ്പലും തിരച്ചിൽ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാവാൻ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു. 2018 മേയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കറാച്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ചരക്ക് വിമാനക്കമ്പനിയാണ് കെ2 എയർവേയ്സ്.
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