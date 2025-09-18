Saudi Arabia-Pakistan Defence Pact: പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പ് വച്ച് സൗദി അറേബ്യയും പാകിസ്ഥാനും; ദേശീയ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യ

തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പ് വച്ച് സൗദി അറേബ്യയും പാകിസ്ഥാനും. പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് സൗദി സന്ദർശനത്തിനിടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇത് സംബന്ധിച്ച സംയുക്ത പ്രസ്താവനയും ഇറക്കിയിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനെതിരെയോ സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെയോ നടക്കുന്ന ഏത് ആക്രമണവും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ളതായി പരിഗണിക്കുമെന്നും ഉടമ്പടിയിൽ പറയുന്നു.
ദോഹയിൽ നടന്ന ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് നടന്ന അറബ്-ഇസ്ലാമിക്ക് ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷമാണ് ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഉടമ്പടിയിൽ എത്തിയത് എന്ന് സൗദിയിലെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.
ഇസ്രയേൽ-ദോഹ അക്രമണം; ഖത്തറിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് അറബ്-മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ
ഇരുവരും തമ്മിലുള്ല ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺദീർ ജയ്സ്വാൾ അറിയിച്ചു. ഉടമ്പടിയെ വിലയിരുത്തുമെന്നും, ദേശീയ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്നും ജയ്സ്വാൾ കൂട്ടിചേർത്തു.
