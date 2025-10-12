Pakistan shuts border with Afghanistan: കനത്ത ആക്രമണം നടത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ; അതിർത്തികൾ അടച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  കനത്ത ആക്രമണം നടത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ; അതിർത്തികൾ അടച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ

ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അതിർത്തികൾ അടച്ചു പൂട്ടി പാക്കിസ്ഥാൻ.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 12, 2025, 06:53 PM IST
  • അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ ഒക്ടോബർ 10 ന് പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
  • ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അതിർത്തികൾ അടച്ചു പൂട്ടി പാക്കിസ്ഥാൻ.

ഇന്നലെ രാത്രി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അതിർത്തികൾ അടച്ചു പൂട്ടി പാക്കിസ്ഥാൻ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ ഒക്ടോബർ 10 ന് പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രതികരിച്ചതോടെ, ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർഥിയിൽ ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി പാക്കിസ്ഥാനെ ആക്രമിച്ചു.

രാത്രി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 58 പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി താലിബാൻ സർക്കാരിലെ പ്രധാന വക്താവായ സബിഹുള്ള മുജാഹിദാണ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി കടന്നുള്ള വഴികൾ അടച്ചതായി പാകിസ്ഥാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

പാകിസ്ഥാനുമായി 2,600 കിലോമീറ്റർ (1,600 മൈൽ) പങ്കിടുന്ന അതിർഥിയുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന അതിർത്തി ക്രോസിംഗുകളായ തോർഖാമിലും ചാമനിലും ഇന്ന് അടച്ചു.

കൂടാതെ ഖാർലാച്ചി, അങ്കൂർ അദ്ദ, ഗുലാം ഖാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്രോസിംഗുകളും അടച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയും ഖത്തറും ഇടപെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനെതിരായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഇന്നലെ താലിബാൻ സർക്കാരിലെ പ്രധാന വക്താവായ സബിഹുള്ള മുജാഹിദ് അറിയിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

