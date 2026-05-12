ഇസ്ലാമാബാദ്: വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം എട്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച ലക്കി മർവാട്ട് ജില്ലയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 35 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലക്കി മർവാട്ടിലെ തിരക്കേറിയ നൗരംഗ് ബസാർ പ്രദേശത്തുള്ള ഫട്ടക് ചൗക്കിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് അക്രമി എത്തിയത്.
മരിച്ചവരിൽ രണ്ട് ട്രാഫിക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരു സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സരായ് നൗരംഗിലെ താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരിൽ പലരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ബന്നു, പെഷവാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി.
സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് സമീപത്തെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവധിയിലായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ ജോലിക്ക് തിരികെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവസ്ഥലത്ത് ആംബുലൻസുകളും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ഉടനടി എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുവെന്ന് റെസ്ക്യൂ വക്താവ് ഷഹ്ദാബ് ഖാൻ അറിയിച്ചു.
ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ മുഖ്യമന്ത്രി മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ അഫ്രീദി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിനോട് നിർദേശിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ച മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ അഫ്രീദി, ഈ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി.
