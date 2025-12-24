Asim Munir: പാകിസ്ഥാൻ ഡിഫൻസ് ചീഫ് ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീറിന് സൗദി അറേബ്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി

റിയാദ്: ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി സൗദി അറേബ്യയിലെത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് മാർഷൽ ആസിം മുനീറിന് സൗദി അറേബ്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ 'കിംഗ് അബ്ദുൽ അസീസ് മെഡൽ ഓഫ് എക്സലൻസ്' സമ്മാനിച്ചു. ഡിസംബർ 22 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നടത്തിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീർ നൽകിയ സംഭാവനകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രപരമായ വീക്ഷണവും കണക്കിലെടുത്താണ് പുരസ്കാരം. സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദ് രാജാവിന്റെ രാജകീയ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ബഹുമതി നൽകിയത്.
ബഹുമതി സ്വീകരിച്ച ശേഷം, പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ പുരസ്കാരമെന്ന് ഫീൽഡ് മാർഷൽ ആസിം മുനീർ പറഞ്ഞു. സൗദിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി പാകിസ്ഥാൻ എന്നും നിലകൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സന്ദർശനത്തിനിടെ അസിം മുനീർ സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പ്രാദേശിക സുരക്ഷ, പ്രതിരോധ സഹകരണം, സൈനിക നയതന്ത്രം, ആഗോള വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്തു.
