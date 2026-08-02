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വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോയ വിമാനം തകർന്നുവീണ് 13 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Peru Plane Crash Updates: പെറുവിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോയ വിമാനം തകർന്നുവീണ് വൻ അപകടം. അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സർക്കാർ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 02, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:51 AM IST
വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോയ വിമാനം തകർന്നുവീണ് 13 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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