Peru Gen Z Protest: പെൻഷനും അഴിമതിക്കും എതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് പെറുവിലെ ജെൻ സി

രാജ്യത്തെ പെൻഷൻ സമ്പ്രദായത്തിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളെത്തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 20 ന് ജെൻ സി പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 28, 2025, 03:11 PM IST
  • മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പെഡ്രോ കാസ്റ്റിലോയെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതു
  • ഇന്തോനേഷ്യയിലും നേപ്പാളിലും യുവാക്കളുടെ പ്രകടനങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പെറുവിൽ ജെൻ സി പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്
  • പെറുവിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 27% 18 നും 29 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്.

പെറു: 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പൌരൻമാരും ഒരു പെൻഷൻ ദാതാവിൽ ചേരണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ പെൻഷൻ സമ്പ്രദായത്തിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളെത്തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 20 ന് ജെൻ സി പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. പെറു പ്രസിഡൻ്റ് ദിന ബൊലുവാർട്ടെയ്ക്കും കോൺഗ്രസിനുമെതിരെ ദീർഘകാലമായി നിലനിലനിന്നിരുന്ന എതിർപ്പും പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.
പെറുവിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ജോ മേരി ബർട്ടിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കുറച്ചു കാലമായി പെറു ഭരണകൂടത്തതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അസംതൃപ്തി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ , സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയും കാരണമാണ്. മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പെഡ്രോ കാസ്റ്റിലോയെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത ശേഷം, 2022 അവസാനത്തോടെ ബൊലുവാർട്ടെ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ സുരക്ഷാ സേനയുടെ കൈകളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയാണ് ജനങ്ങളുടെ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമെന്ന് ബർട്ട് പറഞ്ഞു.
തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ജെൻ സി
ഇന്തോനേഷ്യയിലും നേപ്പാളിലും യുവാക്കളുടെ പ്രകടനങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പെറുവിൽ ജെൻ സി പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നത് . പ്രകടനങ്ങളിലെ ഒരു പൊതു സവിശേഷത, ജാപ്പനീസ് മാംഗ "വൺ പീസ്"ലെ വൈക്കോൽ തൊപ്പിയിലെ തലയോട്ടിയാണ് പ്രതിക്ഷേധക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന്. തലസ്ഥാനത്ത് പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നയിച്ച പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഇപ്പോൾ പെറുവിലെ യുവാക്കൾ പ്രസിഡൻ്റ് ദിന ബൊലുവാർട്ടെയ്‌ക്കെതിരെ അടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനായി അണിനിരക്കുകയാണ്.
പെറുവിലെ ഐഎൻഇ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഏജൻസിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, പെറുവിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 27% 18 നും 29 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. 

PeruGen Z ProtestCorrupption

