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Philippines Earthquake: ഫിലിപ്പീൻസിനെ നടുക്കിയ ഭൂചലനം; 19 മരണം, വ്യാപക നാശനഷ്ടം

Philippines Earthquake: ഫിലിപ്പീൻസിലെ മിന്ദനാവോയിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ 19 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 08, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:02 PM IST
Philippines Earthquake: ഫിലിപ്പീൻസിനെ നടുക്കിയ ഭൂചലനം; 19 മരണം, വ്യാപക നാശനഷ്ടം
Image Credit: philippines | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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