/Philippines Earthquake: ഫിലിപ്പീൻസിനെ നടുക്കിയ ഭൂചലനം; 19 മരണം, വ്യാപക നാശനഷ്ടം

ഫിലിപ്പീൻസിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തിൽ 19 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണ് ഉണ്ടായത്. 134ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഓഫീസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.
ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ തെക്കൻ ദ്വീപായ മിന്ദനാവോയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് ഫിലിപ്പീൻസ്, ഇന്തോനേഷ്യ, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 1.4 മീറ്റർ (4.6 അടി) വരെ ഉയരമുള്ള ചെറിയ തിരമാലകളും തീരങ്ങളിലുണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലാൻഡും സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അവ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.