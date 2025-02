Canada Plane Crash: കാനഡയിൽ വിമാനാപകടം; ലാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിമാനം തലകീഴായി മറിഞ്ഞു, വീഡിയോ…

Toronto Plane Crash: ടോറന്റോയിൽലാൻഡ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ വിമാനം തല കീഴായി മറിഞ്ഞു. അപകടത്തിൽപെട്ടത് ഡെൽറ്റ എയർലൈൻസ് എന്ന വിമാനമാണ്. സംഭവത്തിൽ നിരവധിപേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിമാനത്തിൽ 80 യാത്രാക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

JUST IN: Three survivors of the Delta plane crash in Toronto are in critical condition, one being a child.

76 people were on board the plane that crashed at Toronto's Pearson Airport, with new reports claiming at least 18 people were injured.

TRENDING NOW news

One man in his 60s and a woman in… pic.twitter.com/P8PYFNgk0N

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 17, 2025