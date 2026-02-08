PM Modi In Malasyia: മലേഷ്യയിൽ പുതിയ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്, നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി, മോദി-അൻവർ ഇബ്രാഹിം കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന്

രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മലേഷ്യയിലെത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മലേഷ്യയിൽ പുതിയ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് കൂടി തുറക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്വാലാലംപൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം നേരിട്ടെത്തിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഔദ്യോഗികവും ആചാരപരവുമായ വരവേൽപ്പ് നൽകും.
പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നൽകിയ സ്വീകരണ ചടങ്ങിലും അൻവർ ഇബ്രാഹിം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയും മലേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമായിരുന്നു. ഇത് വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
Also Read: Surajkund Mela Tragedy: ഭീമൻ യന്ത്ര ഊഞ്ഞാൽ തകർന്നുവീണ് അപകടം; ഒരു പൊലീസുകാരൻ മരിച്ചു, 13 പേർക്ക് പരിക്ക്
മലേഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിമുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ വലിയ ചുവടുവെപ്പുകളാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണ്ണായക കരാറുകളിൽ ഇന്ത്യയും മലേഷ്യയും ഒപ്പുവെക്കും. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനും സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറുന്നതിനും ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ചകൾ നടത്തും. മലേഷ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നൽകിയ സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ, ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. ആഗോള തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വളരുന്ന സാമ്പത്തിക സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.