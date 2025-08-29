English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Modi Japan Visit: വെള്ളിയാഴ്ച ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 15-ാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 29, 2025, 10:16 AM IST
  • രണ്ടു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ടോക്കിയോയിൽ
  • ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ ജപ്പാനിലേക്കുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയാണ്
  • ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിഗെരു ഇഷിബയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയാണ്

PM Modi In Japan: രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ജപ്പാനിൽ

ജപ്പാൻ: രണ്ടു ദിവസത്തെ  ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ടോക്കിയോയിലെത്തി. ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ ജപ്പാനിലേക്കുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയും ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിഗെരു ഇഷിബയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയുമാണിത്.

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പ്രാദേശിക, ആഗോള സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. യാത്രയുടെ ആദ്യ ഘട്ടമായ ഇന്നും നാളെയും ജപ്പാൻ സന്ദർശിക്കുന്ന മോദി ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷിഗെരു ഇഷിബയുമായി ഉച്ചകോടി ചർച്ചകൾ നടത്തും.

ഉച്ചകോടിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇരു നേതാക്കളും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തിനിടെ സുസ്ഥിരവും ഗണ്യവുമായ പുരോഗതി നേടിയ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തന്ത്രപരവും ആഗോളവുമായ പങ്കാളിത്തത്തിന് പുതിയൊരു ഘട്ടം നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും ജപ്പാൻ സന്ദർശനത്തിന് മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ സഹകരണത്തിന് പുതിയ ചിറകുകൾ നൽകാനും സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും ലക്ഷ്യവും വികസിപ്പിക്കാനും എഐ, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത് മാത്രമല്ല ഈ സന്ദർശനത്തിൽ ജപ്പാനിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായും ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായും പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിക്കും. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, സാങ്കേതിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജാപ്പനീസ്, ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായുള്ള ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സ് ഫോറത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും.

കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിനിടെയുള്ള മോദിയുടെ ആദ്യ ഒറ്റപ്പെട്ട ജപ്പാൻ സന്ദർശനമാണിത്. ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇഷിബയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി ഉച്ചകോടിയും. 2018 ലാണ് മോദി അവസാനമായി ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. 2014 ൽ അധികാരമേറ്റ ശേഷം മോദിയുടെ എട്ടാമത്തെ ജപ്പാൻ സന്ദർശനമാണിത്.

