India-US Relation: അമേരിക്കയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് മോദി വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു: എസ് ജയശങ്കർ

ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച്  മോദി പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ജയ്ശങ്കറിന്റെ പരാമർശം. "ഭാവിയിലേക്കുള്ള സമഗ്രവും തന്ത്രപരവുമായ പങ്കാളിത്തം" എന്നാണ് മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

Sep 6, 2025, 04:35 PM IST
  • ഭാവിയിലേക്കുള്ള സമഗ്രവും തന്ത്രപരവുമായ പങ്കാളിത്തം എന്നാണ് മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചത്
  • മോദി മഹാൻ എന്ന പുതിയ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മോദിയുടെ വാക്കുകൾ

India-US Relation: അമേരിക്കയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് മോദി വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു: എസ് ജയശങ്കർ

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അമേരിക്കയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. മോദിക്ക് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി വ്യക്തിപരമായ സമവാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാക്കുകളെ താൻ അഗാധമായി വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ജയ്ശങ്കറിൻറെ വാക്കുകൾ.

ALSO READ:വീണ്ടും നിലപാട് മാറ്റി ട്രംപ്; 'നരേന്ദ്ര മോദി മഹാൻ, എപ്പോഴും സൗഹൃദമുണ്ട്'

"ഭാവിയിലേക്കായുള്ള സമഗ്രവും തന്ത്രപരവുമായ പങ്കാളിത്തം" എന്നാണ് മോദി യുഎസ് - ഇന്ത്യ ബന്ധത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ട്രപിന്റെ മോദി മഹാൻ എന്ന പുതിയ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാക്കുകൾ.

