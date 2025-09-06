India-US Relation: അമേരിക്കയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് മോദി വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു: എസ് ജയശങ്കർ

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അമേരിക്കയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. മോദിക്ക് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി വ്യക്തിപരമായ സമവാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties.
India and the US have a very positive and forward-looking Comprehensive and Global Strategic Partnership.@realDonaldTrump @POTUS https://t.co/4hLo9wBpeF
— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2025
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാക്കുകളെ താൻ അഗാധമായി വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ജയ്ശങ്കറിൻറെ വാക്കുകൾ.
ALSO READ:വീണ്ടും നിലപാട് മാറ്റി ട്രംപ്; 'നരേന്ദ്ര മോദി മഹാൻ, എപ്പോഴും സൗഹൃദമുണ്ട്'
"ഭാവിയിലേക്കായുള്ള സമഗ്രവും തന്ത്രപരവുമായ പങ്കാളിത്തം" എന്നാണ് മോദി യുഎസ് - ഇന്ത്യ ബന്ധത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ട്രപിന്റെ മോദി മഹാൻ എന്ന പുതിയ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാക്കുകൾ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.