ASEAN Summit: ട്രംപുമായ് കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകില്ല; ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ വെർച്വലായി മോദി പങ്കെടുക്കും

ഡൽഹി: മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂരിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെർച്വലായി ആകും പങ്കെടുക്കുക. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സാധ്യത തള്ളിക്കളയുകായണ് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ. വ്യാപാര കരാറിനായി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും മായങ്ങളായി ചർച്ചകൾ നടത്തി വരികയായിരുന്നു. മോദി പങ്കെടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതുവരെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ആകും നയിക്കുക. ബീഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മോദിയുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്നതിനാലാണ് മോദി ആസിയാനിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാത്തത് എന്നാണ് ചില വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.
