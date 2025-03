Pope Francis Health Update: മാർപാപ്പ ആശുപത്രി വിട്ടു; രണ്ട് മാസം വിശ്രമം നിർദേശിച്ച് ഡോക്ടർമാർ

തിരുവനന്തപുരം: ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ആശുപത്രി വിട്ടു. ശ്വാസകോശ അണുബാധയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു മാർപ്പാപ്പ. വത്തിക്കാനിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മടങ്ങി.

Joy all around as Pope Francis makes his first appearance since he was hospitalised on February 14th, saying a few words and imparting his Apostolic Blessing in silence. Later this afternoon he will be discharged from hospital and return to the Vatican. pic.twitter.com/Nuaxo76hrL

— Catholic Sat (@CatholicSat) March 23, 2025