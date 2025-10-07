English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pope Leo to visit Turkey and Lebanon: തുർക്കിയും ലെബനനും സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മാർപാപ്പ; ഇറ്റലിക്ക് പുറത്ത് നടത്തുന്ന ആദ്യ സന്ദർശനം

ആ​ഗോള കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ തലവനായ ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപ്പാപ്പ  നവംബറിൽ തുർക്കിയും ലെബനനും സന്ദർശിക്കും. മാർപ്പാപ്പയുടെ ഇറ്റലിക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള ആദ്യ സന്ദർശനമാകും ഇത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 7, 2025, 05:35 PM IST
  • മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും മേഖലയിലുടനീളം സമാധാനത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും.
  • ഇരു രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിക്കാൻ അന്തരിച്ച ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പോകാൻ സാധിച്ചില്ല.

Pope Leo to visit Turkey and Lebanon: തുർക്കിയും ലെബനനും സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മാർപാപ്പ; ഇറ്റലിക്ക് പുറത്ത് നടത്തുന്ന ആദ്യ സന്ദർശനം

വത്തിക്കാൻ: ആ​ഗോള കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ തലവനായ ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപ്പാപ്പ  നവംബറിൽ തുർക്കിയും ലെബനനും സന്ദർശിക്കും. മാർപ്പാപ്പയുടെ ഇറ്റലിക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള ആദ്യ സന്ദർശനമാകും ഇത്. നവംബർ 27 മുതൽ മുപ്പത് വരെ തുർക്കിയും, ശേഷം 30 മുതൽ ഡിയംബർ 2 വരെ ലെബനനും സന്ദർശിക്കും. 
സന്ദർശനത്തിൽ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും മേഖലയിലുടനീളം സമാധാനത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആത്മീയ നേതാവായ പാത്രിയാർക്കീസ് ​​ബർത്തലോമിയുമായി പോപ്പ് തുർക്കിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 
ഇരു രാജ്യങ്ങളും  സന്ദർശിക്കാൻ അന്തരിച്ച ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ  പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരു പുതിയ മാർപാപ്പയുടെ ആദ്യ യാത്രകൾ സാധാരണയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ സൂചനയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

