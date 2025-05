Pope Leo XIV: ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപ്പാപ്പ ചുമതലയേറ്റു; സ്ഥാനമോതിരവും വസ്ത്രവും ഏറ്റുവാങ്ങി

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: ആ​ഗോള കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ തലവനായി ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഔദ്യോ​ഗികമായി ചുമതലയേറ്റു. മാർപ്പാപ്പയെ ഔദ്യോ​ഗികമായി വാഴിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ വത്തിക്കാനിൽ നടന്നു. പാലിയവും മുക്കുവന്റെ മോതിരവും മാർപ്പാപ്പ അണിഞ്ഞു. മാർപ്പാപ്പ മുക്കുവന്റെ മോതിരം (പിസ്കറ്ററി റിങ്) കർദ്ദിനാൾ ലൂയിസ് അന്റോണിയോ ടാ​ഗിളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു.

ക്രിസ്തു ഏകനായിരിക്കുന്നത് പോലെ സഭയും ഏകമാണെന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ സമയമാണെന്നും ഐക്യത്തോടെയും സാഹോദര്യത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു. മാർപ്പാപ്പ ആയത് തന്റെ മിടുക്ക് കൊണ്ടല്ലെന്നും ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ വഴിയേ നടക്കാനാണ് ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Pope Leo XIV receives the Ring of the Fisherman, or Piscatory Ring, from Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefect of the Dicastery for Evangelization, during the Mass of Inauguration of his pontificate in St. Peter's Square on Sunday, May 18.https://t.co/xecWpE8NXj pic.twitter.com/ri1bx1dErE

— Vatican News (@VaticanNews) May 18, 2025