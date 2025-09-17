Pope on Israel-Gaza war:എന്നും ഭയത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടിവരുന്ന പലസ്തീനികളുടെ അവസ്ഥ ദയനീയം; വെടി നിർത്താൻ അപേക്ഷിച്ച് മാർപാപ്പ

പലസ്തീൻ ജനതയോട് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നെന്നും, എന്നും ഭയത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ട അവരുടെ അവസ്ഥ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും മാർപാപ്പ ലിയോ പതിനാലാമൻ വത്തിക്കാനിലെ പൊതുസഭയിൽ പറഞ്ഞു. നഗരം പിടിച്ചെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇസ്രയേൽ ഇന്നലെ ഗാസയിൽ നടത്തിയ അക്രമണത്തെ അപലപിച്ചാണ് മാർപാപ്പ പ്രതികരിച്ചത്. വെടി നിർത്താനുള്ള അപേക്ഷ പുതുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഗാസയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയതായി ഇസ്രയേൽ സേന ഇന്നലെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന ഇസ്രയേൽ ഗാസയിൽ നടത്തിയ അക്രമണത്തിൽ 30 പേർ കൊല്ലപെട്ടന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. പലസ്തീനികൾക്ക് ഗാസയിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യാൻ ഇസ്രയേൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കിഴക്കേ അതിർത്തിയിൽ പുതിയ റൂട്ട് തുറന്നു.
