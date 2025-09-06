English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Putin Warns Against Foreign Troops: വിദേശ വിന്യാസം നാശത്തിൽ കലാശികുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പുടിൻ, ഉക്രെയ്‌നുമായി ഒരു കരാറിലെത്തുക അസാധ്യം

വ്‌ളാഡിവോസ്റ്റോക്കിൽ നടന്ന ഈസ്റ്റേൺ ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഉക്രെയ്‌നുമായി ഒരു കരാറിലെത്തുക അസാധ്യമാണെന്ന് പുടിൻ

Last Updated : Sep 6, 2025, 12:08 PM IST
  • ഉക്രെയ്‌നുമായി ഒരു കരാറിലെത്തുക അസാധ്യം
    സുരക്ഷ ഉറപ്പ് ഉക്രൈനു മാത്രമാകരുത്
    സൈനികരെ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന സേനാംഗങ്ങളായി അയയ്ക്കും

നാറ്റോയിലേക്കുള്ള  ഉക്രേനിയൻ അംഗത്വം നിരസിക്കുന്നു എന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ. ഉക്രേയിനിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിദേശ വിന്യാസം നാശത്തിൽ കലാശികുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 
വ്‌ളാഡിവോസ്റ്റോക്കിൽ നടന്ന ഈസ്റ്റേൺ ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഉക്രെയ്‌നുമായി ഒരു കരാറിലെത്തുക അസാധ്യമാണെന്ന് പുടിൻ പറഞ്ഞതായി യൂറോ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും കരാർ രൂപീകരിക്കാൻ തയാറായാൽ അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള റഷ്യയുടെ സന്നദ്ധതയും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
 വ്യാഴാഴ്ച ഉക്രേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമർ സെലെൻസ്‌കിയും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോണും ചേർന്ന സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം ഉക്രെയ്‌നിന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ 26 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് പുടിന്റെ പരാമർശം.

ALSO READ:  വീണ്ടും നിലപാട് മാറ്റി ട്രംപ്; 'നരേന്ദ്ര മോദി മഹാൻ, എപ്പോഴും സൗഹൃദമുണ്ട്'
റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഉക്രെയ്‌നിൽ സൈനികരെ വിന്യസിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തീരുമാനിച്ചില്ല, പകരം വെടിനിർത്തലിന് ശേഷമോ, സമാധാന കരാറുണ്ടായാലോ സൈനികരെ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന സേനാംഗങ്ങളായി അയയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സേനകൾ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല, പകരം ഇരു രാജ്യങ്ങളും കരാറിലെത്തിയ ശേഷം സമാധാനം നിരീക്ഷിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും.
കരാറിനുള്ള സാധ്യതയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച പുടിൻ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് ഉക്രൈനു മാത്രമാകരുത്, റഷ്യയ്ക്കും ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു.

