Qatar Ministry of Interior: 'വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളിൽ വീഴരുത്', ഖത്തറിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 28, 2026, 09:15 PM IST
  • മേഖലയിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഖത്തറിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം പൂർണ്ണമായും തൃപ്തികരമാണെന്നും ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി

ഇസ്രായേൽ-യു.എസ് ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഖത്തറിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. രാജ്യം സുരക്ഷിതമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മേഖലയിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഖത്തറിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം പൂർണ്ണമായും തൃപ്തികരമാണെന്നും ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. 

മേഖലയിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഖത്തറിലെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മന്ത്രാലയം വിശദീകരണം നൽകിയത്. ഖത്തർ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്നും രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാന നില ഭദ്രമാണെന്നും മന്ത്രാലയം ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്നും മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളുമായി സാധാരണ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ഖത്തറിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം സുസ്ഥിരമാണെങ്കിലും, മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Iran Israel conflictQatar

