English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  Qatar Helicopter Crash: ഖത്തർ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ കടലിൽ തകർന്നുവീണു; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

Qatar Helicopter Crash: ഖത്തർ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ കടലിൽ തകർന്നുവീണു; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്നാണ് സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 22, 2026, 10:45 AM IST
  • ഖത്തർ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയവും ആഭ്യന്ത്ര മന്ത്രാലയവും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • വിവിധ സംഘങ്ങൾ തെരച്ചിലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

Read Also

  1. Donald Trump: '48 മണിക്കൂറിൽ ഹോർമൂസ് തുറക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ സർവ്വനാശം'; ഇറാന് ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനം!

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, തൊഴിൽ രം​ഗത്തും പുരോ​ഗതി; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, തൊഴിൽ രം​ഗത്തും പുരോ​ഗതി; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമോ? വൈകിട്ട് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമോ? വൈകിട്ട് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ...
Qatar Helicopter Crash: ഖത്തർ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ കടലിൽ തകർന്നുവീണു; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

ദോഹ: ഖത്തറിൽ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ കടലിൽ തകർന്നുവീണു. ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണെന്ന്  പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സാങ്കേതിക തകരാറാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഖത്തർ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയവും ആഭ്യന്ത്ര മന്ത്രാലയവും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംഘങ്ങൾ തെരച്ചിലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെയുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലമാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പുലർച്ചയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

QatarHelicopter crashQatari Helicopter Crashഖത്തർസൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ

Trending News