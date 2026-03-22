Qatar Helicopter Crash: ഖത്തർ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ കടലിൽ തകർന്നുവീണു; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

ദോഹ: ഖത്തറിൽ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ കടലിൽ തകർന്നുവീണു. ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സാങ്കേതിക തകരാറാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഖത്തർ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയവും ആഭ്യന്ത്ര മന്ത്രാലയവും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംഘങ്ങൾ തെരച്ചിലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെയുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലമാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പുലർച്ചയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
