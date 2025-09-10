English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Qatar Israel attack: ‘സ്റ്റേറ്റ് ടെററിസം ’ എന്ന് ഖത്തർ; ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗും

ഖത്തറിന് നേരെയുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രണത്തെ ‘സ്റ്റേറ്റ് ടെററിസം ’ എന്നാണ് ഖത്തർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 10, 2025, 08:57 AM IST
  • ‘സ്റ്റേറ്റ് ടെററിസം ’ എന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ ഖത്തർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
  • മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗും ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചു.
  • ഖത്തറിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇടപെടണമെന്ന് മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Read Also

  1. Qatar israel attack: ഖത്തറിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ; ആക്രമണം വെടിനിർത്തൽ ധാരണകൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയ്ക്കിടെ

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്ക് നഷ്ടവും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്ക് നഷ്ടവും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Bathroom Towel: നിങ്ങളുടെ ടവൽ കഴുകാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ പണികിട്ടുമേ...!
5
Bathroom Towel
Bathroom Towel: നിങ്ങളുടെ ടവൽ കഴുകാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ പണികിട്ടുമേ...!
Gold price Today 8 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Kerala gold price
Gold price Today 8 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Gold price Today 9 September 2025: പിടിവിട്ട് സ്വർണവില; പവന് 80,000ന് മുകളിൽ
7
Gold price today
Gold price Today 9 September 2025: പിടിവിട്ട് സ്വർണവില; പവന് 80,000ന് മുകളിൽ
Qatar Israel attack: ‘സ്റ്റേറ്റ് ടെററിസം ’ എന്ന് ഖത്തർ; ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗും

ഖത്തർ: ഖത്തറിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് മേലുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ കടന്നു കയറ്റം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾറഹ്മാൻ അൽ-താനി. ‘സ്റ്റേറ്റ് ടെററിസം ’ എന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ ഖത്തർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗും ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചു. ഖത്തറിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇടപെടണമെന്ന് മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Add Zee News as a Preferred Source

വെടിനിർത്തൽ ധാരണകൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഖത്തര്‍ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയില്‍ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ദോഹയിലെ ഹമാസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. കത്താര പ്രവിശ്യയിലാണ് ഇസ്രയേൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയത്. ഒന്നിലധികം സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായാണ് വിവരം. ഉഗ്ര ശബ്ദം കേൾക്കുകയും വലിയ പുക ഉയരുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.

Also Read: Nepal Protest Update: ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തുന്നു, നേപ്പാളിൽ സ്ഥിതി രൂക്ഷം; വിമാനത്താവളം അടച്ചു നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് സൈന്യം

ഖത്തറിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ഇസ്രയേൽ സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഖത്തർ അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്. മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ ഖത്തറിന്റെ സ്വത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ അതിന് തടയിടാനാകില്ലെന്നും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Israel Attack On QatarQatari PMIsrael Attack On Dohaഇസ്രയേൽ ആക്രമണം

Trending News