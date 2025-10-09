English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസ്, പ്രതിരോധ മന്ത്രി റിച്ചാർഡ് മാർലസ് എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 9, 2025, 10:05 AM IST
  • ഉഭയകക്ഷി പ്രതിരോധ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിനായാണ് അദ്ദേഹം ബുധനാഴ്ച കാൻബറയിൽ എത്തിയത്.
  • സൈനിക സൗകര്യങ്ങളുടെ ആക്‌സസ്, ഇൻ്റലിജൻസ് കൈമാറ്റം, സമുദ്ര അവബോധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന കരാറുകൾ പരിഗണനയിലാണ്.

Rajnath Singh Australia Visit: പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഓസ്‌ട്രേലിയ സന്ദർശിച്ചു, പ്രതിരോധ ബന്ധം ശക്തമാക്കും

കാൻബറ: കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസ്, പ്രതിരോധ മന്ത്രി റിച്ചാർഡ് മാർലസ് എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഉഭയകക്ഷി പ്രതിരോധ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിനായാണ് അദ്ദേഹം ബുധനാഴ്ച കാൻബറയിൽ എത്തിയത്. പ്രതിരോധ വ്യവസായ സഹകരണം, സൈബർ പ്രതിരോധം, സമുദ്ര സുരക്ഷ, പ്രാദേശിക സ്ഥിരത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ച നല്ലരീതിയിൽ നടന്നു എന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ അഞ്ചാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ സന്ദർശനം ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി റിച്ചാർഡ് മാർലസ് പറഞ്ഞു. 

2014 ന് ശേഷം ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി നടത്തുന്ന ആദ്യ ദ്വിദിന സന്ദർശനമാണിത്. 2024 ലെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കരാർ പോലുള്ള സമീപകാല കരാറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൈനിക സൗകര്യങ്ങളുടെ ആക്‌സസ്, ഇൻ്റലിജൻസ് കൈമാറ്റം, സമുദ്ര അവബോധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന കരാറുകൾ പരിഗണനയിലാണ്. 

Defence ministerRajnath singhAustraliaAustralian PMAnthony Albanese

