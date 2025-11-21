English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Crude Oil: യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉപരോധം; റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിർത്തി റിലയൻസ്

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യയിൽ നിന്നുമുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിർത്തി റിലയൻസ്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 21, 2025, 10:22 AM IST
  • ഇന്ത്യയിൽ റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ മുഖ്യ ഉപഭോക്താവാണ് റിലയൻസ്.
  • റിലയൻസിൻ്റെ ജാംനറിലുള്ള റിഫൈനറി, റഷ്യയിൽ നിന്നും ക്രൂഡ് ഓയിൽ എത്തിച്ച്, അവ സംസ്കരിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി നടത്താറുണ്ട്.

ഗുജറാത്ത്: യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യയിൽ നിന്നുമുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിർത്തി റിലയൻസ്. ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ റഷ്യൻ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് കമ്പനി വക്താവ് അറിയിച്ചു. 

ഇന്ത്യയിൽ റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ മുഖ്യ ഉപഭോക്താവാണ് റിലയൻസ്. എന്നാൽ റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയും, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. റഷ്യയിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രധനപ്പെട്ട രണ്ട് എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. റിലയൻസിൻ്റെ ജാംനറിലുള്ള റിഫൈനറി, റഷ്യയിൽ നിന്നും ക്രൂഡ് ഓയിൽ എത്തിച്ച്, അവ സംസ്കരിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി നടത്താറുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ സംസ്കരിച്ച എണ്ണ കൂടുതലും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. 

