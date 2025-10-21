English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • H1B Visa: ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശ്വാസം; നിലവിലുള്ള H1B വിസ ഉടമകൾക്ക് ഫീസ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

H1B Visa: ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശ്വാസം; നിലവിലുള്ള H1B വിസ ഉടമകൾക്ക് ഫീസ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

നിലവിൽ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന H1B വിസ ഉടമകൾ 100,000 ഡോളർ ഫീസ് നൽകണ്ട എന്ന് യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് (യുഎസ്‌സിഐഎസ്) ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.  

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 21, 2025, 06:05 PM IST
  • നിലവിൽ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന H1B വിസ ഉടമകൾ 100,000 ഡോളർ ഫീസ് നൽകണ്ട എന്ന് യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് (യുഎസ്‌സിഐഎസ്) ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
  • സെപ്തംബർ 21 ന് ഈ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

Trending Photos

Homemade Lip Scrub: ലിപ്പ് സ്ക്രബിന് ഇനി പൈസ മുടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം
6
Homemade Lip Scrub
Homemade Lip Scrub: ലിപ്പ് സ്ക്രബിന് ഇനി പൈസ മുടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം
Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!
12
Astrology news
Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!
Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 21 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയാം; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
2
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 21 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയാം; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
H1B Visa: ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശ്വാസം; നിലവിലുള്ള H1B വിസ ഉടമകൾക്ക് ഫീസ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് പുതിയ H1B വിസ അറിയിപ്പ്. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന H1B വിസ ഉടമകൾ 100,000 ഡോളർ ഫീസ് നൽകണ്ട എന്ന് യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് (യുഎസ്‌സിഐഎസ്) ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അടുത്തിടെ ട്രംപ് എച് 1 ബി വിസയിൽ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നരോട് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ വാർഷിക ഫീസായി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിസ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരുന്നു ഈ തീരുമാനം. സെപ്തംബർ 21 ന് ഈ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ പുതിയ ഉത്തരവ് സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ആഴ്ചകൾ നീണ്ട അപ്പീലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ യുഎസ്‌സിഐഎസ് ഫീസ് ഈടാക്കത്തില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

H1B visaIndian IT ProfessionalsVisa

Trending News