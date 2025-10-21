H1B Visa: ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശ്വാസം; നിലവിലുള്ള H1B വിസ ഉടമകൾക്ക് ഫീസ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് പുതിയ H1B വിസ അറിയിപ്പ്. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന H1B വിസ ഉടമകൾ 100,000 ഡോളർ ഫീസ് നൽകണ്ട എന്ന് യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് (യുഎസ്സിഐഎസ്) ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അടുത്തിടെ ട്രംപ് എച് 1 ബി വിസയിൽ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നരോട് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ വാർഷിക ഫീസായി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിസ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരുന്നു ഈ തീരുമാനം. സെപ്തംബർ 21 ന് ഈ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ പുതിയ ഉത്തരവ് സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ആഴ്ചകൾ നീണ്ട അപ്പീലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ യുഎസ്സിഐഎസ് ഫീസ് ഈടാക്കത്തില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്.
