Robert Carradine Death: പ്രിയനടൻ റോബർട്ട് കാരഡീൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ

ലോസ് ആഞ്ജലീസ്: ഹോളിവുഡ് നടൻ റോബർട്ട് കാരഡീൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ. റിവഞ്ച് ഓഫ് ഡി നേഡ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ നടനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ബൈപോളാർ എന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്ന നടൻ ഒടുവിൽ ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്വഭാവ നടനായിരുന്ന ജോൺ കാരഡീന്റെ മകനാണ് റോബർട്ട് കാരഡീൻ. നാൽപ്പതിലേറെ വർഷമായി ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും ടിവി പരമ്പരകളിലും റോബർട്ട് കാരഡീൻ അഭനയിച്ചിരുന്നു.
മാർട്ടിൻ സ്കോർസെസെയുടെ ‘മീൻ സ്ട്രീറ്റ്സ്’, ഹാൽ ആഷ്ബിയുടെ ‘കമിങ് ഹോം’, സാമുവൽ ഫുള്ളറുടെ ‘ദ ബിഗ് റെഡ് വൺ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
