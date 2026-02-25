English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Robert Carradine Death: പ്രിയനടൻ റോബർട്ട് കാരഡീൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ

Robert Carradine Death: പ്രിയനടൻ റോബർട്ട് കാരഡീൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ

ബൈപോളാർ ഡിസോർഡറുമായി ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട പോരാട്ടത്തെ തുടർന്ന് "റിവഞ്ച് ഓഫ് ദി നേർഡ്സ്" താരം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 25, 2026, 10:48 AM IST
  • ഹോളിവുഡ് നടൻ റോബർട്ട് കാരഡീൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ
  • റിവഞ്ച് ഓഫ് ഡി നേഡ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ നടനായിരുന്നു അദ്ദേഹം

Robert Carradine Death: പ്രിയനടൻ റോബർട്ട് കാരഡീൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ

ലോസ് ആഞ്ജലീസ്: ഹോളിവുഡ് നടൻ റോബർട്ട് കാരഡീൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ. റിവഞ്ച് ഓഫ് ഡി നേഡ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ നടനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം: 5 ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ നിരോധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ബൈപോളാർ എന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്ന നടൻ ഒടുവിൽ ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്വഭാവ നടനായിരുന്ന ജോൺ കാരഡീന്റെ മകനാണ് റോബർട്ട് കാരഡീൻ. നാൽപ്പതിലേറെ വർഷമായി ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും ടിവി പരമ്പരകളിലും റോബർട്ട് കാരഡീൻ അഭനയിച്ചിരുന്നു. 

മാർട്ടിൻ സ്കോർസെസെയുടെ ‘മീൻ സ്ട്രീറ്റ്സ്’, ഹാൽ ആഷ്ബിയുടെ ‘കമിങ് ഹോം’, സാമുവൽ ഫുള്ളറുടെ ‘ദ ബിഗ് റെഡ് വൺ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Robert CarradineRobert Carradine SuicideRobert Carradine Deathhollywood actorRobert Carradine Passed Away

