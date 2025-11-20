വാഷിംഗ്ടൺ: യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി 28 നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ സമാധാന ചട്ടക്കൂട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അംഗീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അമേരിക്കയിലെയും റഷ്യയിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയാറാക്കിയ സമാധാന പദ്ധതിയെകുറിച്ച്, ട്രംപിൻ്റെ നയതന്ത്രപ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് ഈ ആഴ്ച യുക്രൈനിനെ അറിയിച്ചു. മയാമിയിൽ വെച്ച് വിറ്റ്കോഫ് യുക്രൈൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ മേധാവി റസ്റ്റം ഉമെറോവിനെ കാണുകയും, വളരെക്കാലമായി യുക്രൈൻ നിരസിച്ച നിരവധി വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയ സമാധാന ചട്ടക്കൂടിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
റഷ്യയുടെ സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടിന്റെ തലവനും പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ അടുത്ത സഖ്യകക്ഷിയുമായ കിറിൽ ദിമിട്രിവ് ആണ് പദ്ധതി ഭാഗികമായി രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റഷ്യ യുക്രൈനിൽ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്ന് റഷ്യയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുക്രൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമർ സെലൻസ്കി ഇന്നലെ തുർക്കിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.
