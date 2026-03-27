Israel Iran Conflict: ഇസ്രയേലിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി റഷ്യ; ബുഷെഹർ ആണവ നിലയം ആക്രമിക്കുന്നത് നിർത്തണം

ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രയേലിന് റഷ്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇറാന്റെ ബുഷെഹർ ആണവ നിലയത്തിൽ മിസൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രായേലിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി റഷ്യ രംഗത്തെത്തിയത്.
ബുഷെഹർ ആണവ നിലയം ആക്രമിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്നും അവിടെയുള്ള റഷ്യൻ ജീവനക്കാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലണന്നും റഷ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇസ്രയേൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ആണവ ദുരന്തം സൃഷിടിക്കാനാണെന്നും ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം പരിശാരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്നും മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ദുരന്തം ഒഴിവായത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്നും റഷ്യ ഓർമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിനിടയിൽ ഇറാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമർ പുടിൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. യുഎസ് ഇസ്രായേൽ സഖ്യവും ഇറാനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെ 6 വർഷം മുൻപത്തെ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന് സമാനമായ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും പുടിൻ പ്രതികരിച്ചു. മാത്രമല്ല സംഘർഷം അന്താരാഷ്ട്ര ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഉൽപാദന, വിതരണ ശൃംഖലകൾക്ക് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു. പുടിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
ഇറാനിലെ ബുഷെഹർ ആണവ നിലയത്തിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് റഷ്യ തങ്ങളുടെ ആണവ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവിടെ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആണവ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഗൾഫ് മേഖലയിലുടനീളം ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചു.
