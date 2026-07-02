/Russia-Ukraine Conflict: യുക്രൈനിൽ വീണ്ടും റഷ്യൻ ആക്രമണം! ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും; 11 മരണം

കീവ്: യുക്രൈന്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ റഷ്യ നടത്തിയ മിസൈൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം 50ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. രാത്രിയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ആക്രമണം നീണ്ടുനിന്നിരുന്നു. നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള ഏകദേശം 30 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മിസൈലുകൾ പതിച്ചു. ബാലിസ്റ്റിക്, ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ 20 ഓളം പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾക്കും മറ്റ് സിവിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇഹോർ ക്ലിമെൻകോ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
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