Russia Ukraine: തുർക്കിയിൽ യുക്രൈൻ റഷ്യ സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ്

തുർക്കിയിലെ പ്രധാന നഗരമായ ഇസ്താംബൂളിൽ, യുക്രൈനുമായി സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തയാറാണെന്ന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 12, 2025, 05:24 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 23 ന് തുർക്കിയിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം സമാധാന ചർച്ചകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു.
  • സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് തുർക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
  • ജൂലൈ 23 ന് വെറും 40 മിനിറ്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യമേറിയ ചർച്ചയാണ് നടന്നത്.

റഷ്യ: തുർക്കിയിലെ പ്രധാന നഗരമായ ഇസ്താംബൂളിൽ, യുക്രൈനുമായി സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തയാറാണെന്ന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 23 ന് തുർക്കിയിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം സമാധാന ചർച്ചകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു. സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് തുർക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അലക്സി പോളിഷ്ചുക്കിൻ അറിയിച്ചതായി റഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയായ ടാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 

യുദ്ധം നാലാം വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ , സമാധാന പ്രക്രിയ സ്തംഭിച്ചതിന് ഉത്തരവാദി യുക്രൈനാണെന്നാണ് റഷ്യ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ജൂലൈ 23 ന് വെറും 40 മിനിറ്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യമേറിയ ചർച്ചയാണ് നടന്നത്. 

