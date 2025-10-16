English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Trumps Russian Oil Comments: 'റഷ്യൻ എണ്ണ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണകരം' ട്രംപിൻ്റെ വാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും

Response of Russia and India over Trumps russian oil comments: റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇനി വാങ്ങില്ലെന്ന് മോദി ഉറപ്പുനൽകിയതായ്  അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വാദത്തിന് പ്രതികരണവുമായ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും.   

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 16, 2025, 02:42 PM IST
  • രാജ്യത്തെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
  • ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
  • അടുത്തതായ് ചൈനയെയും റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്.

  1. India to stop Russian oil imports: 'റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങില്ലെന്ന് മോദി ഉറപ്പ് നൽകി' ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

Trumps Russian Oil Comments: 'റഷ്യൻ എണ്ണ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണകരം' ട്രംപിൻ്റെ വാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും

ഡൽഹി: റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇനി വാങ്ങില്ലെന്ന് മോദി ഉറപ്പുനൽകിയതായ്  അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വാദത്തിന് പ്രതികരണവുമായ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും. 
രാജ്യത്തെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കാണ്  മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രന്തീർ ജയ്സ്വൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് റഷ്യൻ എണ്ണ ഉപകാരപ്രദമാണെന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ റഷ്യയുടെ പ്രതികരണം. 'ഇന്ത്യ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, ഞങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്' എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ റഷ്യൻ പ്രതിനിതി ഡെനിസ് അലിപോവ് പ്രതികരിച്ചു. 

ഇന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ട്രംപ് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ തീരുവ ചർച്ചകൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ വാദം.  അടുത്തതായ് ചൈനയെയും റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. 

Donald TrumpRussian OilRussiaUkraineConflictRussia Ukraine warIndia

