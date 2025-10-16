Trumps Russian Oil Comments: 'റഷ്യൻ എണ്ണ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണകരം' ട്രംപിൻ്റെ വാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും

ഡൽഹി: റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇനി വാങ്ങില്ലെന്ന് മോദി ഉറപ്പുനൽകിയതായ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വാദത്തിന് പ്രതികരണവുമായ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും.
രാജ്യത്തെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രന്തീർ ജയ്സ്വൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് റഷ്യൻ എണ്ണ ഉപകാരപ്രദമാണെന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ റഷ്യയുടെ പ്രതികരണം. 'ഇന്ത്യ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, ഞങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്' എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ റഷ്യൻ പ്രതിനിതി ഡെനിസ് അലിപോവ് പ്രതികരിച്ചു.
Our response to media queries on comments on India’s energy sourcing
https://t.co/BTFl2HQUab pic.twitter.com/r76rjJuC7A
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 16, 2025
ഇന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ട്രംപ് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ തീരുവ ചർച്ചകൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ വാദം. അടുത്തതായ് ചൈനയെയും റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.