Vladimir Putin: റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഡിസംബർ 4 ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്തും

23-ാമത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ഡിസംബർ 4, 5 തീയതികളിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തും. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 28, 2025, 06:03 PM IST
  • പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണത്തെ തുടർന്നാണ് ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം.
  • സെപ്റ്റംബറിൽ ചൈനയിൽ നടന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന ഉച്ചകോടിക്കിടെ മോദിയും പുടിനും കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു.

ഡൽഹി: 23-ാമത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ഡിസംബർ 4, 5 തീയതികളിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തും.  പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണത്തെ തുടർന്നാണ് ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്ക് യുഎസ് ശിക്ഷാ തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ അടുത്തിരുന്നു. 

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിലെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ട ചർച്ചകൾ നടത്തും. ഓഗസ്റ്റിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിൻ്റെ മോസ്കോ സന്ദർശന വേളയിലാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സെപ്റ്റംബറിൽ ചൈനയിൽ നടന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന ഉച്ചകോടിക്കിടെ മോദിയും പുടിനും കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Vladimir PutinPM Narendra Modi

