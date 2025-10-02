English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Putin to Visit India: റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും; ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ലക്ഷ്യം

ഡിസംബർ മാസം ആദ്യം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ. പുടിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിന് മുമ്പ് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്‌റോവും ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 2, 2025, 12:47 PM IST
  • ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ.
  • ഡൽഹിക്ക് പുറത്തുള്ള നഗരത്തിലാകും പുടിനെ ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിക്കുക.
  • റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്‌റോവും ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും.

Read Also

  1. India in UNGA: സ്മാർട്ടായി സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യ; ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതു സഭ

Trending Photos

Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Shani Budh Gochar
Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Sthree Sakthi SS 487 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Sthree Sakthi SS 487 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Today&#039;s Horoscope: വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ, ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ, ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Putin to Visit India: റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും; ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ലക്ഷ്യം

ഡിസംബർ മാസം ആദ്യം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഡിസംബർ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് പരിഗണനയിലുള്ള തീയതികൾ. ഡൽഹിക്ക് പുറത്തുള്ള നഗരത്തിലാകും പുടിനെ ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. പുടിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിന് മുമ്പ് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്‌റോവും ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും. ഉച്ചകോടിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കും ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി അദ്ദേഹം നവംബറിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നാണ് സൂചന. പുടിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുക.

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: അമേരിക്കൻ കർഷകരെ നിരാശരാക്കില്ല; ഷി ജിൻപെങ്ങിനെ കാണാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്

സെപ്റ്റംബർ 27 ന് നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ നയതന്ത്ര തയാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി, ഡിസംബറിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇന്ത്യ സന്ദർശനം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ലാവ്‌റോവ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള പുടിൻ്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യ സന്ദർശനമാകും ഇത്. 2021 ലാണ് പുടിൻ അവസാനമായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Russian PresidentVladimir PutinIndiaNarendra ModiPutin visit India

Trending News