ഡിസംബർ മാസം ആദ്യം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഡിസംബർ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് പരിഗണനയിലുള്ള തീയതികൾ. ഡൽഹിക്ക് പുറത്തുള്ള നഗരത്തിലാകും പുടിനെ ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. പുടിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിന് മുമ്പ് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവും ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും. ഉച്ചകോടിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കും ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി അദ്ദേഹം നവംബറിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നാണ് സൂചന. പുടിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുക.
ALSO READ: അമേരിക്കൻ കർഷകരെ നിരാശരാക്കില്ല; ഷി ജിൻപെങ്ങിനെ കാണാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്
സെപ്റ്റംബർ 27 ന് നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ നയതന്ത്ര തയാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി, ഡിസംബറിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇന്ത്യ സന്ദർശനം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ലാവ്റോവ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള പുടിൻ്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യ സന്ദർശനമാകും ഇത്. 2021 ലാണ് പുടിൻ അവസാനമായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.