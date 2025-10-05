English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 5, 2025, 10:46 AM IST
  • സുമി പ്രവശ്യയിലെ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ട രണ്ട് ട്രേയ്നിനു നേരെയാണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം.
  • റഷ്യൻ അതിർത്തി നിന്നും 30 മൈൽ അകലെയാണ് റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
  • റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ കൂടുതൽ നിഷ്കർഷമാകുന്നു.

Russian Drone Attack: യുക്രൈൻ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനുനേരെ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം, 1 മരണം, 30 പേർക്ക് പരുക്ക്

യുക്രൈനിലെ റെയിവെ സ്റ്റേഷനിലെ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു മരണവും, 30 പേർക്ക് പരിക്കും സ്ഥിരീകരിച്ചു. സുമി പ്രവശ്യയിലെ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ട രണ്ട് ട്രേയ്നിനു നേരെയാണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നത്. 
'സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് എന്ന അവബോധം റഷ്യക്കാർക്കുണ്ട്. സ്റ്റേഷനു നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണം കാടത്തമാണ്' എന്ന് യുക്രൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളോദിമർ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. 

റഷ്യൻ അതിർത്തി നിന്നും 30 മൈൽ അകലെയാണ് റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 
"ആക്രമണത്തിന് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സൈനിക ലക്ഷ്യവുമില്ല, ആളുകൾക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി വിതയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഏക ലക്ഷ്യം" എന്ന് ദേശീയ റെയിൽ ഓപ്പറേറ്ററായ ഉക്രസാലിസ്‌നിറ്റ്‌സിയയുടെ തലവൻ ഒലെക്‌സാണ്ടർ പെർട്ട്‌സോവ്‌സ്‌കി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ കൂടുതൽ നിഷ്കർഷമാകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. 

യുക്രൈനിലെ പവർ ഗ്രിഡുകൾക്കും ഗ്യാസ് സൈറ്റുകൾക്കുമുള്ള അടിയന്തര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കു നേരെ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി ഒരു ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് സ്റ്റേഷനു നേരെയുള്ള ആക്രമണം. വ്യോമാക്രമണം നിരവധി നാശനഷ്ടത്തിന് കാരണമായെന്ന് യുക്രൈൻ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 

