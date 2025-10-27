English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Salman Khan Controversy: പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകര പട്ടികയിൽ സൽമാൻ ഖാൻ, കാരണം അറിയാം...

Salman Khan Controversy: പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകര പട്ടികയിൽ സൽമാൻ ഖാൻ, കാരണം അറിയാം...

Salman Khan's Controversial Remark: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടൻ സൽമാൻ ഖാനെ പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 27, 2025, 09:53 AM IST
  • പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകര പട്ടികയിൽ ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാനും
  • ഇതിന് കാരണം സൽമാൻ ഖാൻ ഒരു പരിപാടിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

  Salman Khan: ഭീഷണിക്കത്ത്, സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍റെ സുരക്ഷ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍

Salman Khan Controversy: പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകര പട്ടികയിൽ സൽമാൻ ഖാൻ, കാരണം അറിയാം...

പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകര പട്ടികയിൽ ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാനും.  ഇതിന് കാരണം സൽമാൻ ഖാൻ ഒരു പരിപാടിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

Also Read: ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തിലെ പകൽക്കൊള്ള; രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

ബലൂചിസ്ഥാനേയും പാകിസ്ഥാനേയും റിയാദ് ഫോറത്തിൽ നടന്ന പ്രസംഗത്തിനിടെ സൽമാൻ രണ്ടായി പറഞ്ഞതാണ് ഈ നടപടിക്ക് കാരണം.  അതിനു പിന്നാലെയാണ് സൽമാൻ ഖാനെ ഭീകര പട്ടികയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.  സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ ആഗോളതലത്തിലെ സ്വീകാര്യതയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ബലൂചിസ്ഥാനേയും പാകിസ്ഥാനേയും വെവ്വേറെ എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് സൽമാൻ ഖാന് പണി ആയത്.  സൽമാനെതിരെ 1997 ലെ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമത്തിലെ നാലാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചാണ് നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: വീണ്ടെടുത്ത സ്വർണം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും

ഒക്ടോബർ 26 ന് പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഒരു ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് സൽമാൻ ഖാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കും.  എന്നാൽ സൽമാൻ ഖാന്റെ പ്രസംഗത്തെ ബലൂചിസ്ഥാനിലുള്ള ചിലർ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത.

